الزمالك يرد على أبناء عودة باسم مرسي

الزمالك يرد على أبناء عودة باسم مرسي
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:03 م
علي خلاف
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نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تردد حول عودة باسم مرسي لاعب الأبيض السابق والإنتاج الحربي مرة أخرى للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.
عودة باسم مرسي للزمالك
وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك، لم يناقش عودة باسم مرسي للزمالك خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابع المصدر أن لجنة الكرة بالنادي الأبيض تناقش عددا من السير الذاتية لمهاجمين لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحسبا رحيل مصطفى محمد.
وحصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على وعد صريح من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالسماح له بالإحتراف الخارجي في حال فوز الأبيض ببطولة دوري أبطال أفريقيا.