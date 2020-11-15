الزمالك يرد على أبناء عودة باسم مرسي

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ما تردد حول عودة باسم مرسي لاعب الأبيض السابق والإنتاج الحربي مرة أخرى للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.





عودة باسم مرسي للزمالك





وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك، لم يناقش عودة باسم مرسي للزمالك خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابع المصدر أن لجنة الكرة بالنادي الأبيض تناقش عددا من السير الذاتية لمهاجمين لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحسبا رحيل مصطفى محمد.





وحصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على وعد صريح من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالسماح له بالإحتراف الخارجي في حال فوز الأبيض ببطولة دوري أبطال أفريقيا.