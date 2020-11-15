مريم الخشت تسرد لـ "الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح"

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أعربت الفنانة مريم الخشت، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول والثاني، والذي تم عرضه أولى حلقات الجزء الثاني منه اليوم، على منصة "شاهد".



وقالت "الخشت" في تصريح لـ خاص لـ "الفجر الفني" بأن التجربة كانت رائعة، وان المسلسل يحتوى على مفاجاة كثيرة، بالأخص تقديم أول الأعمال الكوميدية لها.



وعن فكرة تعدد الأجزاء قالت "الخشت" "مكنتش مستوعبة الفكرة، ومش عارفة إيه اللي هيحصل، هل الناس هتزهق؟، أو أنا هازهق؟، ما عرفتش، ولما عرفت إن الشخصية الي عايزني أعملها، أنا أصلًا بحبها في المسلسل الحقيقي؛ فرحت أكثر".



وبسؤالها عن وقت كواليس التصوير أثناء وجود فيروس "كورونا" قالت: “كنت خايفة خلال التصوير في كورونا، وجت صدفة إنه في ذروة كورونا كان توقيت رمضان، وكنّا إجازة في الفترة دي، وعندما عدنا كانت كورونا ما زالت موجودة، ولكن كانت هناك إجراءات احترازية مشددة اتبعناها في لوكيشن التصوير، فكنا بين مشهد وآخر تُقاس درجة حرارتنا للتأكد من سلامتنا.



وأضافت أنها أجرت مسحتين لفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، فقالت: "عملت مسحتين بعد الجونة، مكانش عندي أعراض ولا أي حاجة، وطلعوا سلبي، ومكانش عندي أعراض ولكن عشان كنت هاقابل ناس وأخرج فهذا هو التصرف المسؤل".





مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.



ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج،، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.



