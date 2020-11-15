برفقة أحمد صلاح حسني.. أماني كمال تغازل جمهورها بصورة من كواليس "واقع افتراضي"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة أماني كمال جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أماني كمال بالصورة برفقة الفنان أحمد صلاح حسني من كواليس مسلسل "واقع افتراضي" ، وعلقت على الصورة وكتبت : قريباً.

مسلسل"واقع افتراضي" بطولة أحمد صلاح حسني، إيناس كامل، محمد علاء، إسلام جمال، عماد رشاد، مها أبو عوف، سامية طرابلسي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

وفي سياق آخر، شاركت أماني كمال مؤخرًا في مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد.

أخبار تهمك

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ناري للأهلي بعد ضم 3 صفقات

منذ 18 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»