برفقة أحمد صلاح حسني.. أماني كمال تغازل جمهورها بصورة من كواليس "واقع افتراضي"

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شاركت الفنانة أماني كمال جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت أماني كمال بالصورة برفقة الفنان أحمد صلاح حسني من كواليس مسلسل "واقع افتراضي" ، وعلقت على الصورة وكتبت : قريباً.



مسلسل"واقع افتراضي" بطولة أحمد صلاح حسني، إيناس كامل، محمد علاء، إسلام جمال، عماد رشاد، مها أبو عوف، سامية طرابلسي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.



وفي سياق آخر، شاركت أماني كمال مؤخرًا في مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد.