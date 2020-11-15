رانيا يوسف جالي كورونا وعزلت نفسي

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كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم وذلك في نهاية العام الماضي.







وقالت خلال لقائها في برنامج Et بالعربي أنها أُصيبت بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، ولكنها لم تدرك أنها كانت الفيروس، مشيرًا جاتلي كورونا السنة الي فاتت في ديسمبر برأس السنة، بس مكانتش لسه معروفة أنها كورونا، ماكنتش معروفة أو أُعلنت كوباء.





وأضافت "رانيا أنها اتجهت لعزل تلقائيًا قائلًة: “عزلت نفسي مع نفسي لأنه دور برد كان تقيل شوية وكان غريب، وأعراضه كانت أعراض كورونا،" بس تمام تعاملت