بعد إعلان النتائج.. أرقام مهمة في انتخابات المرحلة الثانية للنواب

Advertisements

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، نتائج انتخابات مجلس النواب، فى محافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



جاء ذلك بعدما أجريت انتخابات المرحلة الثانية فى الخارج على مدى أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، 4، و5، و6 نوفمبر الحالى، وفى الداخل على مدى يومى السبت، والأحد، 7، و8 نوفمبر الحالى.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" عدد من الأارقام المهمة، الخاصة بانتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية، ونتائجها:



- أُجريت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب فى 9468 لجنة فرعية، و72 لجنة عامة.



- تنافس المرشحون على 141 مقعدا بالنظام الفردى، و142 مقعدا بنظام القوائم.



- بلغ إجمالى عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليونا، و480 ألفا، و127 ناخبا.



- بلغت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية 29.5%.



- بلغ إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، 9 ملايين، و289 ألفا، و166 ناخبا.



- بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردى 8 ملايين، و332 ألفا، و214 صوتا.



- بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردى 956 ألفا، و952 صوتا.



- بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين، و730 ألفا، و456 صوتا.



- بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم مليونا، و558 ألفا، و710 أصوات.



- نظرت الهيئة الوطنية للانتخابات 245 تظلما، وفصلت فيها جميعا، وانتهى فى البعض منها إلى عدم قبولها شكلا، والبعض الآخر لرفضها موضوعا.



- اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 41 مرشحا على المقاعد الفردية، فى 25 دائرة بـ4 محافظات هى: القاهرة، والقليوبية، وبروسعيد، وجنوب سيناء، وذلك لحصولهم جميعا على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعمالا لحكم المادة رقم (23) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014.



- اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى كل من الدائرة الأولى، ومقرها مديرية أمن القاهرة، والدائرة الثانية، ومقرها مديرية أمن الشرقية، وذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة، إعمالا للمادة رقم (23) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014.



- أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بإجراء جولة الإعادة فى 52 دائرة بـ13 محافظة، لم يحصل فيها بعض المترشحين للنظام الفردى على الاغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعمالا للمادة رقم (23) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014.







الجدول الزمنى لجولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية



ويتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، للمرحلة الثانية، غدا الإثنين، 16 نوفمبر، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، على مدى 10 أيام، من الأربعاء إلى الجمعة، 18 نوفمبر إلى 27 نوفمبر.



بعد ذلك تبدأ فترة الصمت الدعائى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة، يوم الأربعاء، 2 ديسمبر المقبل، ويتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية على مدى يومى الخميس، والجمعة، 3، و4 ديسمبر المقبل.



وتُجرى انتخابات الإعادة فى الخارج، على مدى 3 أيام، السبت، والأحد، والإثنين، 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، بينما تُجرى انتخابات الإعادة فى الداخل على مدى يومى الإثنين، والثلاثاء، 7، و8 ديسمبر المقبل.



ويتم الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، فى موعد أقصاه يوم الإثنين، 14 ديسمبر المقبل.