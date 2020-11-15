مفاجأة كبرى..الكشف عن كواليس رفض برشلونة لمبابي وهالاند

كشف خافيير بورداس المدير السابق لبرشلونة الإسباني كواليس رفض النادي الكتالوني التعاقد في الفترة الماضية مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وقال بورداس في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "في 2017 عندما رحل نيمار، كان النادي سيتعاقد مع مبابي، حيث اتصل بي مينجويلا وكيل اللاعب ليخبرني أن كيليان جاهز للإنضمام إلى برشلونة ثم تحدثت مع بارتوميو وأخبرني أن أنظر إليه".





وأضاف:"اتصلت بوالد مبابي وأخبرني أنه لن يرحل إلى ريال مدريد لأن الفريق يمتلك كريستيانو رونالدو وبنزيما وبيل لكنه مستعد للانتقال إلى برشلونة عقب رحيل نيمار كما فضل رئيس موناكو أن يأتي كيليان مبابي هنا حتى لا يدعم صفوف منافسه باريس سان جيرمان".





وأضاف:"كان من الممكن أن تحسم الصفقة مقابل 100 مليون يورو فقط لكن روبرت فرنانديز رئيس الأمانة الفنية في برشلونة فضل ديمبلي كما دعمه بيب سيجورا وكان التفسير أن مبابي يلعب لنفسه بينما يلعب ديمبلي مع الفريق بالإضافة إلى حاجة الفريق لجناح وليس لمهاجم".





وتابع "أوصيت بانضمام إيرلينج هالاند إلى برشلونة في وقت سابق حتى يكون بديلًا للويس سواريز لكن الأمانة الفنية رفضته وتعاقدنا مع كيفن برينس بواتينج".





وعن عدم الموافقة على ضم هالاند، اختتم بورداس تصريحاته قائلاً:"الأمانة الفنية في برشلونة قالوا إنه لاعب غير مناسب للنادي الكتالوني، أتفهم أن بارتوميو يمنح اهتمامًا لرأي الأمانة الفنية لكن الحقيقة أن هؤلاء اللاعبين قد ينتقلون للنادي وأنت لا تعرف الآداء الذي سيقدمونه".