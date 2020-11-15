تاج الدين: لم نتأكد من دخول مصر في موجة ثانية من كورونا (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه حتى الآن لا نستطيع التأكد من دخول مصر في موجه ثانية من كورونا، مشيرًا إلى أن الموجة الأولى لم تنته بعد.

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هناك زيادة في عدد الحالات في المستشفيات، ولكن حتى الآن لم تحدث زيادة حادة، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات طفيفة و83% من الحالات يتم العلاج بها في العزل المنزلي وهناك بعض الحالات المتوسطة والشديدة والشديدة جدًا.

وأشار إلى أن التعامل مع حالات كورونا أصبح سهلا ولا يوجد هلع في مواجهة الفيروس، مؤكدًا على ضرورة حرص المواطنين على إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية وارتداء الكمامات والتأكيد على وسائل النظافة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع " إتباع التعليمات الوقائية ضرورة لحماية المواطنين من عدوى الفيروس، ولا يوجد لقاح للفيروس حتى الآن وحتى اللقاح لن يكون سحرًا ولن يمنع الإصابة بنسبة 100%، وتطعيم الأنفلونزا لن يمنع الإصابة بكورونا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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