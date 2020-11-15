نائب محافظ القاهرة: إصلاح كسر خط مياه بطريق السويس

Advertisements

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، إصلاح كسر خط مياه بطريق السويس، بجوار جاردينيا حي شرق مدينة نصر.



وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من الإصلاح، وإعادة الشىء لأصله، لافتا إلى أن الإصلاح تم بواسطة مرفق مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وبحضور عدد من التنفيذيين بحي شرق مدينة نصر.