إغلاق مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة خارجية مولدوفا، اليوم الأحد، إنه تم وقف عمل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية المولدافية في فرانكفورت في ألمانيا، بعد اتصال هاتفي عن وجود قنبلة هناك.

 

وقالت الوزارة، في بيانها: "أفادت الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية، بتلقيها مكالمة هاتفية زعمت بوجود قنبلة في مركز الاقتراع رقم 1/349 في فرانكفورت".

 

وأضافت: "تقوم الهيئات الأمنية المختصة بالتحقيقات اللازمة في مثل هذه الحالات".

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