انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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انطلقت النسخة الثامنة والاربعون من الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية (دورة الشهيد الرفاعي) والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأ حفل افتتاح الدورة الذي اقيم بمقر الجامعة الكندية في العاصمة الادارية الجديدة بطابور عرض لفرق الجامعات المشاركة في الدورة ثم عزف السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية، وبعدها اعطى كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد اشارة بدىء الدورة.

وشهدت منافسات اليوم الاول للدورة انطلاق بطولتي الدارتس والقوس والسهم بحضور رئيسي اتحادي القوس والسهم الدكتور علاء جبر والدارتس اللواء يحيى عبد القادر.
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات
انطلاق النسخة الثامنة والأربعون من الدورة الرياضية للجامعات

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