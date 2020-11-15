تجارب لقاح كورونا يعزز من مركز الإمارات عالميًا في مواجهة الأزمة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
Advertisements

نجحت الإمارات في تعزيز مركزها كأحد أهم اللاعبين الدوليين في إطار تعزيز التضامن والتعاون الدولي في جهود التعامل مع الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

 

 

 

وباتت أبوظبي محطة رئيسية في الجهود العالمية الرامية للوصول إلى لقاح فاعل ينهي أكبر تحد شهدته البشرية في القرن 21.

 

 

 

ودخلت الإمارات في شراكة مع أبرز مطوري اللقاحات في كل من جمهوريتي الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، حيث تجرى حالياً في أبوظبي التجارب السريرية في مراحلها النهائية على أبرز لقاحين تم الإعلان عنهما وهما لقاح شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية، ولقاح «سبوتنيكالروسي، وسط ترقب عالمي للنتائج النهائية.

 

 

 

 

 

وأسهمت 4 عوامل رئيسية في اختيار الإمارات كإحدى أبرز محطات التجارب النهائية للقاح كوفيد، انطلاقاً من الثقة في مكانتها، والرؤية الواضحة لقيادة الدولة وإيمانها بأن الوصول لحل نهائي للأزمة لا بد أن يتأتى من خلال تضامن وتعاون دولي واسعين، إضافة إلى جودة وكفاءة منظومتها الصحية، والاستعداد المجتمعي للتطوع في إجراء التجارب مع تنوع سكاني يتضمن وجود أكثر من 200 جنسية.

 

 

 

ثقة في القدرات

 

 

 

وأكد كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن بدء التجارب السريرية على اللقاح الروسي في الإمارات يعكس الثقة في القدرات والخبرات التي تضعها دولة الإمارات لخدمة جهود التوصل لعلاج حاسم للجائحة.

 

 

 

وقال ديمترييف: إن الإمارات أثبتت أنها إحدى أكثر الدول تقدماً في مكافحة فيروس «كوفيد 19»، ويسعدنا بدء التجارب السريرية خارج روسيا من أبوظبي، مؤكداً أن الإعلان عن بدء تسجيل المتطوعين سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات قريباً.

 

 

 

 

 

تمثل الإمارات بيئة مثالية لإجراء التجارب السريرية في المنطقة، حيث تتمتع الدولة بمنظومة صحية متطورة تخدمها مجموعة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وقائمة طويلة من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة.

 

 

 

 

 

وأسهم القطاع الخاص بشكل بارز في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة، وتعد شركة «جي 42 للرعاية الصحية» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إحدى أبرز الشركات الفاعلة في إطار توفير الحلول الطبية للتعامل الجائحة، وباتت من أهم الشركات الفاعلة عالمياً في هذا المجال.

 

 

 

 

 

وساهم الإقبال الكبير من المتطوعين على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الصيني في تعزيز تجربة الإمارات في هذا المجال، حيث حققت التجارب الأولى للمرحلة الثالثة إنجازاً مهماً كإحدى أكبر التجارب على مستوى العالم إقبالاً باستقطاب أكثر من 31 ألف متطوع ينتمون لما يزيد على 120 جنسية خلال 6 أسابيع فقط.

 

 

 

ويوفر التنوع السكاني الذي يتضمن وجود أكثر من 200 جنسية فرصة مناسبة لنتائج أكثر دقة ومصداقية وفقاً للمصادر الطبية.

 

 

 

وتأتي استضافة الإمارات للتجارب السريرية الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد تماشياً مع رؤية قيادتها التي أكدت منذ بدء الأزمة على أهمية حشد الجهود والطاقات الدولية للتغلب على الأزمة، والتزامها بالتعاون والتضامن مع مختلف دول العالم وتأمين كل ما يلزم لتأمين صحة سكانها. وترجمت الإمارات رؤية قيادتها عبر مجموعة واسعة من المبادرات والمواقف الإنسانية التي تضمنت دعم جهود مواجهة الوباء في العديد من الدول حول العالم.

 

 

 

وكانت الإمارات قد بدأت منتصف يوليو الماضي أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية.

 

أخبار تهمك

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

سرس الليان يفوز على غزل شبين ودياً

منذ أقل من ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»