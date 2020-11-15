"الهلال الأحمر": نقوم بحملة توعية مكثفة على مدارس الإسماعيلية (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن حملات التوعية الصحية من ضمن خطة الهلال الاحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أنهم يقومون بحملة توعية مكثفة في محافظة الإسماعيلية على مستوى جميع مدارس المحافظة، حيث تستهدف المبادرة توعية الطلاب بالعادات الصحية السليمة، والاستخدام الأمثل للمطهرات، حيث أنهم يستهدفون أن يكون الطالب سفير للتوعية الصحية لزملائه ومدرسيه.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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