تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة تبادلية كبرى مع إدارة بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر نهاية نوفمبر الجاري.

صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حصول مسؤولي الأخير على توقيع محمد فاروق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

وأوضح المصدر أن مسؤولو بيراميدز حصلوا على توقيع أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشكل نهائي بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأتم المصدر أن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع بيراميدز على الإعلان عن الصفقة التبادلية عقب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك نهاية نوفمبر الجاري.