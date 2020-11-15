تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:30 م
علي خلاف
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة تبادلية كبرى مع إدارة بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر نهاية نوفمبر الجاري.
صفقة الأهلي وبيراميدز
التبادلية
كشف مصدر مطلع
داخل النادي الأهلي، عن حصول مسؤولي الأخير على توقيع محمد فاروق لاعب وسط الفريق
الكروي الأول بنادي بيراميدز.
وأوضح المصدر
أن مسؤولو بيراميدز حصلوا على توقيع أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي
الأهلي، بشكل نهائي بداية من الموسم الكروي الجديد.
وأتم المصدر أن
إدارة النادي الأهلي اتفقت مع بيراميدز على الإعلان عن الصفقة التبادلية عقب نهائي
بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك نهاية نوفمبر الجاري.