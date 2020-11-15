موعد مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل فريق ريال مدريد ضيف ثقيل على نظيره فياريال ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء قوي بين الفريقين يوم السبت القادم.

وتقام مباراة ريال مدريد وفياريال فى تمام الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وحقق فريق فالنسيا الفوز على نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني برباعية مقابل هدف فى مفاجأة كبري.


واستطاع فالنسيا من الفوز برباعية بأقدام كارلوس سولير من ثلاث ضربات جزاء وسجل اللاعب رافائيل فاران هدف فى مرماه بينما كان ريال مدريد سجل هدفه عن طريق كريم بنزيما.


ويذكر أن ريال مدريد فى المركز الرابع برصيد 16 نقطة بينما فياريال فى المركز الثانى برصيد 18 نقطة.

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