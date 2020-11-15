خبير اقتصادي: البطالة انخفضت 6 % رغم الأزمة العالمية وكورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد المستشار مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية بالاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقه، بالإعلان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول انخفاض معدل البطالة إلى 7،3٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 9،6٪ فى الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض قدره 2،3٪، بانخفاض قدره 0،5٪ عن الربع المماثل من العام السابق

وقال "نصيف"، أنه رغم الأزمة العالمية وكورونا فإن هذا الانخفاض يرجع الى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق

وكشف المستشار نصيف ان نسبة البطالة في عام ٢٠١١ وصلت الي ١٣ % الي ان تراجعت تلك النسبة في بداية عام ٢٠١٩ ووصلت تقريبا الي ٨.٥ ٪؜ مما يوكد حرص الدولة علي القضاء علي البطالة وزيادة العمال وذلك بخلق فرص عمل كثيرة بفتح مجالات استثمارات كثيرة من اجل تنمية الاقتصاد والمجتمع

وقال في بيان صحفي اليوم ان العمل هو الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل إنتاج سلعةٍ، أو تقديم خدمةٍ، والعمل عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج، وكلما تطوّر الإنتاج زاد ازدهار الدولة وتقدمها، فتقديرًا من المجتمع الدولي لجهود العامل بمختلف القطاعات الإنتاجية تم الاتفاق عالميًا على تحديد يوم 15 من كل عام يومًا للاحتفال بهذه المناسبة تكريمًا له واعترافًا بجميله


ووفقا لجهاز التعبئة والإحصاء سجل تقدير حجم قوة العمل 28،171 مليون فرد مقابل 26،689 مليون فرد خلال الربع السابق من ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع مقدارها 5،6٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12،429 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 15،742 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 23،688 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4،483 مليون فرد

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة انهاء قرار الحظر الجزئي الذي اتخذته الدولة خلال جائحة كورونا

فيما سجل عدد المتعطلين 2،061 مليون متعطل بنسبة 7،3٪ من إجمالى قوة العمل (1،381 مليون ذكور، 680 ألف إناث) مقابل 2،574 مليون متعطل فى الربع الثاني 2020 بإنخفاض قدره 513 ألف متعطل بنسبة 19،9٪، بانخفاض قدره 151 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6،8٪

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5،8٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالي، بينما كان 8،5٪ في الربع السابق مقابل 4،7٪ في الربع المماثل من العام السابق

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 15،2٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالي، بينما كان 16،2٪ في الربع السابق مقابل 22،7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق

وقدرت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) خلال الربع الحالى 65،8٪ مقابل 60،4٪ فى الربع السابق

وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 10،9٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 12،5٪ في الربع الثاني من عام 2020 مقابل 10،6٪ في الربع المماثل من العام السابق

كما انخفض المعدل في الريف ليصل إلى 4،5٪من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 7،4٪ فى الربع الثاني من عام 2020 مقابل 5،6٪ فى الربع المماثل من العام السابق

وارتفعت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 78،9٪ بينماكانت 69،2٪ فى الربع السابق من إجمالى المتعطلين

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