أخصائية تغذية علاجية تكشف خطورة إنقاص الوزن بسرعة (فيديو)

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كشفت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، عن الطريقة الصحيحة والصحية لإنقاص الوزن دون مضاعفات صحية، مشيرة إلى أننا نحتاج لإنقاص الوزن إلى تغيير عاداتنا الحالية؛ مما يعني تناول كميات أقل حتى عند تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة نشاطٍ أكبر.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا تعمل الأنظمة الغذائية القاسية الرائجة وتمارينها الرياضية التي تؤدي إلى فقدان الوزن السريع لفترةٍ طويلة؛ لأن هذه الأنواع من تغييرات نمط الحياة لا يمكن أن تستمر، ومن المرجح أن تعود إلى العادات القديمة وتستعيد الوزن بمجرد التوقف عن الحمية.



وتابعت: "في حال اتباع نظام غذائي أو ممارسة التمارين الرياضية فإنه من المحتمل حدوث خسارة في الوزن أكثر من 0.9 كيلوغرام خلال الأسبوع الأول، وتُعد خسارة الوزن السريعة في الفترة الأولى من اتباع النظام الغذائي أمرًا طبيعيًا؛ فمُعظم الوزن المفقود خلال هذه الفترة يكون بسبب خسارة كتلة الماء، وذلك بسبب استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم، مما يؤدي إلى استنزاف مخازن الطاقة في الجسم".

