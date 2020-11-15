رسميا .. المنصورة يضم مهاجم كفرالشيخ



وتم الإستقرار على الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى المنصورة من قبل مجلس إدارة النادى سابقا وجاء على النحو التالى :



إسلام مسعد "مشرف عام على الفريق الأول" ، عبد الرؤوف أبو شعيشع "مدير الكرة ، ياسر عبد الواحد "مدير فنى" ، داود نصر "مدرب عام" ، إبراهيم مرزوق "مدرب" ، سيد فوزي "مدرب حراس" ، تامر صابر "محلل أداء" ، محمود السروجي "طبيب" ، أيمن شحاتة "أخصائي التغذية" ، أشرف منير "أخصائي الإصابات" ، محمد صدقي "مدير إداري ، محمد الوكيل "مدير شؤون لاعبين" ، إسماعيل عبد الغفار "أخصائي تدليك".

وكان مقررا اليوم أن يخوض المنصورة مباراة ودية أمام نبروه بملعب نبروه إلا أنه تم إلغاء المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية وأرضية ملعب المباراة.

أعلن نادى المنصورة عصر اليوم تعاقده رسميا مع اللاعب عماد خيرى لثلاثة مواسم قادمة من أجل تدعيم الفريق على الجانب الهجومى.اللاعب يجيد اللعب فى مركز رأس الحربة وسبق له أن مثل أندية الأسيوطى ، بلطيم ، كفرالشيخ ، دمياط، بلدية المحلة.