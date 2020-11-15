استشاري صحة نفسية تكشف خطورة التعلق العاطفي لدى المرأة.. فيديو

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قالت الدكتورة راندة الطحان، استشاري الصحة النفسية وأخصائية علم الاجتماع، إن الإدمان العاطفي يحدث عادة لدى المرأة أكثر من الرجل نتيجة لاستجابة عصبية في الدماغ لتسكين شعور الشخص بالقلق والألم، ولذلك تُحدث الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ مجموعة من الإشارات التي تشعرنا بالسعادة عند الاستجابة إلى الأفعال المتكررة.



وأضافت "الطحان"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن للتعلق العاطفي أشكال ومراحل، تبدأ من مرحلة الطفولة حيث يتعلق الطفل بأحد الوالدين، وبعد ذلك في مرحلة المراهقة التعلق بالمعلمين والأقران، ثم في مرحلة البلوغ يتعلق الشخص بأحد الأطراف من الجنس الآخر.



وتابعت: "قد يعرف التعلق العاطفي المرضي على أنه نمط من التعلق القهري في السلوك والتصرفات القهرية للإدمان، ويعود ذلك إلى رغبة الشريك على أنه يحيطه أشخاص مرضى حتى يشعر بحاجة الأفراد له وهذا يزيد من ثقته بنفسه، وقد يحدث التعلق العاطفي في العلاقات الأسرية".



