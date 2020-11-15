استشاري صحة نفسية تكشف خطورة التعلق العاطفي لدى المرأة.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قالت الدكتورة راندة الطحان، استشاري الصحة النفسية وأخصائية علم الاجتماع، إن الإدمان العاطفي يحدث عادة لدى المرأة أكثر من الرجل نتيجة لاستجابة عصبية في الدماغ لتسكين شعور الشخص بالقلق والألم، ولذلك تُحدث الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ مجموعة من الإشارات التي تشعرنا بالسعادة عند الاستجابة إلى الأفعال المتكررة.

وأضافت "الطحان"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن للتعلق العاطفي أشكال ومراحل، تبدأ من مرحلة الطفولة حيث يتعلق الطفل بأحد الوالدين، وبعد ذلك في مرحلة المراهقة التعلق بالمعلمين والأقران، ثم في مرحلة البلوغ يتعلق الشخص بأحد الأطراف من الجنس الآخر.

وتابعت: "قد يعرف التعلق العاطفي المرضي على أنه نمط من التعلق القهري في السلوك والتصرفات القهرية للإدمان، ويعود ذلك إلى رغبة الشريك على أنه يحيطه أشخاص مرضى حتى يشعر بحاجة الأفراد له وهذا يزيد من ثقته بنفسه، وقد يحدث التعلق العاطفي في العلاقات الأسرية".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سرس الليان يفوز على غزل شبين ودياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 19 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»