أخصائية تغذية تكشف كيفية حرق الدهون بدون خسارة العضلات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه عند محاولتك لفقدان الوزن والدهون الزائدة، فمن الطبيعي أن تفقد بعضًا من الكتلة العضلية ولكنه ليس صحيًا أن تفقد الكثير من الكتلة العضلية، مشيرة إلى أن هناك بعض الأنظمة الصحية والأطعمة وأنواع التمارين التي يمكن أن تُساعدك على فقدان الوزن وحرق الدهون والمحافظة على وزن العضلات.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما تقلل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها عند مرحلة إنقاص الوزن يجب القيام بتقليل كمية البروتين التي تتناولها خلال اليوم، حيث أن عدم أكل كمية كافية من البروتين قد يتسبب في فقدان وزن العضلات.

وتابعت: "الحد الأدنى لكمية البروتين التي يجب أن تتناولها النساء يوميًا هي 46 جرامًا وللرجال هي 56 جرامًا يوميًا، وهذا المقدار يمكن تحقيقه بسهولة عند تناول مصدر بروتين في كل وجبة ولا تستهلك مقدار بروتين أقل من ذلك؛ مع الأخذ في الاعتبار تناول بروتين عالية الجودة، ومنتجات الألبان منخفضة الدهون.

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