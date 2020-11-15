أخصائية تغذية توضح الفرق بين فقد الدهون الزائدة وخسارة والعضلات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه عند محاولتك لفقدان الوزن والدهون الزائدة، فمن الطبيعي أنه عندما تريد إنقاص وزنك، فهذا يعني أنك تريد أن تخسر الدهون مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العضلات، وإذا كنت تفقد العضلات وليس الدهون، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لمواجهة هذه المعضلة.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك عادات خاطئة تجعلك تخسر عضلات بدلًا من أن تخسر دهون، مما يجعل جسمك يظهر بالشكل المترهل غير المرغوب فيه، مشيرة إلى أنه حتى إذا نقص وزنك على الميزان في نفس الوقت للأسف لن يتغير شكلك أمام المرآة وستجد جسمك مترهل أكثر.

وتابعت: "مجرد تناول البروتين وحده لا يكفي، بينما الحل الجوهري هو الكثير من التمارين الرياضية ومزيج من تمارين الكارديو والتمارين عالية الشدة بدون تحفيز لنمو العضلات أي وضعها في تمرين عالي الشدة، ولن ترغب العضلات في النمو لأنها لا تُستخدم، لذلك فهي تقل في الحجم بسبب عدم استخدامها"، مشيرة إلى أنه يمكن لجسمك التخلص من كمية معينة من الدهون قبل أن يبدأ في التحول إلى العضلات.

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 11 ساعة

سرس الليان يفوز على غزل شبين ودياً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 16 ساعة

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 19 ساعة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

04:05 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»