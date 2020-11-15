أخصائية تغذية توضح الفرق بين فقد الدهون الزائدة وخسارة والعضلات

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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إنه عند محاولتك لفقدان الوزن والدهون الزائدة، فمن الطبيعي أنه عندما تريد إنقاص وزنك، فهذا يعني أنك تريد أن تخسر الدهون مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من العضلات، وإذا كنت تفقد العضلات وليس الدهون، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لمواجهة هذه المعضلة.



وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك عادات خاطئة تجعلك تخسر عضلات بدلًا من أن تخسر دهون، مما يجعل جسمك يظهر بالشكل المترهل غير المرغوب فيه، مشيرة إلى أنه حتى إذا نقص وزنك على الميزان في نفس الوقت للأسف لن يتغير شكلك أمام المرآة وستجد جسمك مترهل أكثر.



وتابعت: "مجرد تناول البروتين وحده لا يكفي، بينما الحل الجوهري هو الكثير من التمارين الرياضية ومزيج من تمارين الكارديو والتمارين عالية الشدة بدون تحفيز لنمو العضلات أي وضعها في تمرين عالي الشدة، ولن ترغب العضلات في النمو لأنها لا تُستخدم، لذلك فهي تقل في الحجم بسبب عدم استخدامها"، مشيرة إلى أنه يمكن لجسمك التخلص من كمية معينة من الدهون قبل أن يبدأ في التحول إلى العضلات.



