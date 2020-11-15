جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا أصبح قريبًا من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث ينتهي عقد المدير الفني الإسباني في شهر يونيو المقبل.





وأفادت صحيفة تليجراف البريطانية بأنه على الرغم من عدم إعلان المان سيتي عن أي اتفاق مع جوارديولا بشأن تجديد تعاقده إلا أن المدير الغني الإسباني البالغ من العمر 49 عامًا حسم مستقبله بالاستمرار في صفوف السيتزنز.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا تولى قيادة مانشستر سيتي في عام 2016 ونجح منذ ذلك الحين في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات بالإضافة إلى الفوز بلقب وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن التكهنات أثيرت في الفترة الماضية بشأن مستقبل جوارديولا وإمكانية عودته إلى برشلونة، حيث حقق الكثير من النجاحات في مسيرته الأولى التدريبية قبل أن ينفي المدير الفني الإسباني تلك الاحتمالات بالتأكيد على أن مسيرته مع برشلونة انتهت.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وعانى من نتائج متذبذبة في بداية الموسم الحالي ويستعد لمواجهة توتنهام الإنجليزي خارج أرضه في الجولة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.