الزمالك ينجح في حسم الصفقة الذهبية

نجح النادي الزمالك في حسم التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض في الموسم الجديد.









وجاء تعاقد الزمالك مع المثلوثي لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق، حيث لا يتواجد في هذا المركز سوى حازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد، وذلك بعد هروب حمدي النقاز لاعب الفريق السابق.









كما أعلن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك حسم صفقة أمير عادل الشهير بـ"ألكسندر ياكوبسن" صانع ألعاب فريق سارسبورج النمساوي لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.









وأكد "تيجانا" أنه تم حسم التعاقد مع لاعب وسط مصري أكدت تقارير صحفية أنه عماد نبيل دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز.









وتمثل الصفقات الجديدة للزمالك إضافات قوية للفريق الأبيض في الموسم المقبل، وستؤدي لتغييرات في تشكيل الفريق للاستفادة من جهود هؤلاء اللاعبين المميزين في مباريات الفريق الزملكاوي، ويتوقع أن يكون تشكيل الفريق كالتالي:-









حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد (نبيل دونجا)، فرجاني ساسي، زيزو، أشرف بنشرقي، ألكسندر ياكوبسن.

خط الهجوم: مصطفي محمد