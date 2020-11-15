سرس الليان يفوز على غزل شبين ودياً

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان الفوز على حساب مضيفه فريق غزل شبين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ف يالمواجهة الودية التي أقيمت اليوم الأحد، بملعب الغزل،استعداداً للموسم الجديد من القسمين الثاني والثالث.

شهد الشوط الاول تقدم سرس الليان بثلاثية نظيفه، عن طريق أحمد عبد الله "بيعه" وخالد علي "بيبو" وأحمد عصام "شيكو"، وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب أحمد يحيى هدف الغزل الوحيد.

ومن المقرر ان يحل سرس الليان ضيفا على بنها غدا الاثنين، ثم يخرج لملاقاة بلبيس في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد من القسم الثاني.

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