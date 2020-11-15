موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتليتكو مدريد

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتليتكو مدريد
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:31 م
محمد جمال
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يستضيف ملعب ميترو بوليتانو مباراة قوية ومنتظرة بين أتليتكو مدريد ونظيره برشلونة فى لقاء قوي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، فى مباراة يسعي الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط.
موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالليجا الإسبانية
تقام مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم السبت القادم.
وكان برشلونة قد حقق الفوز الجولة الماضية على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5_2 بينما أتليتكو مدريد حقق الفوز على قادش برباعية مقابل لاشئ.
ويذكر أن برشلونة فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بينما أتليتكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 17 نقطة.