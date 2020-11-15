موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتليتكو مدريد

يستضيف ملعب ميترو بوليتانو مباراة قوية ومنتظرة بين أتليتكو مدريد ونظيره برشلونة فى لقاء قوي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، فى مباراة يسعي الفريقين لتحقيق الثلاث نقاط.





موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالليجا الإسبانية





تقام مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم السبت القادم.





وكان برشلونة قد حقق الفوز الجولة الماضية على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5_2 بينما أتليتكو مدريد حقق الفوز على قادش برباعية مقابل لاشئ.





ويذكر أن برشلونة فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بينما أتليتكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 17 نقطة.



