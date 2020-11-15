ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:29 م
أمل الحلفاوي
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تمكن المنتخب المصري
الأول لكرة القدم، من تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس
أمم إفريقيا، أمام توجو، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بهدف دون رد،
والذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وارتفع رصيد منتخب
مصر إلى 5 نقاط، جمعهم من 3 جولات، حيث تعادل في أول مواجهتين وانتصر في الأخيرة.
وجاء ترتيب مجموعة
مصر كالتالي:
1- مصر برصيد
5 نقاط
2- جزر القمر برصيد
5 نقاط
3- كينيا برصيد
3 نقاط
4- توجو برصيد
نقطة واحدة
جدير بالذكر أن
منتخب مصر سوف يحل ضيفًا على منافسه توجو، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور
المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.