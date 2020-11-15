ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تمكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، أمام توجو، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بهدف دون رد، والذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط، جمعهم من 3 جولات، حيث تعادل في أول مواجهتين وانتصر في الأخيرة.

 

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

 

1- مصر برصيد 5 نقاط

2- جزر القمر برصيد 5 نقاط

3- كينيا برصيد 3 نقاط

4- توجو برصيد نقطة واحدة

 

جدير بالذكر أن منتخب مصر سوف يحل ضيفًا على منافسه توجو، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.

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