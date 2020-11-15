سيراميكا كليوباترا يضم حارس المقاولون ولاعب ياني شهير التركي الاسبق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد الرسمي مع محمد جمال حارس مرمى منتخب الشباب السابق ونادي المقاولون العرب مواليد عام 1999، وخالد جمال لاعب الانتاج الحربي، والمحترف السابق في نادي ياني شهير لدوري الدرجة الثانية التركي.





وقال النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إن حارس المقاولون وقع على عقد رسمي لمدة 5 سنوات قادمة، فيما وقع خالد جمال على عقود ممتدة لثلاث سنوات مقبلة.





وتواصل إدارة سيراميكا كليوباترا سعيها المستمر لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، بما يتماشى مع سياسة النادي وخطته الاستثمارية والتطويرية، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.





وينطلق اليوم معسكر فريق سيراميكا كليوباترا المغلق في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، ويتخلله عدد من المباريات الودية، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان للإعداد للموسم الجديد.





وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أعلنت في وقت سابق ضم 8 صفقات هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، وبعد خالد جمال ومحمد جمال يصبح الإجمالي 10 صفقات حتى الأن.