"دبي للاستثمار" تخطط لإنشاء مجمع متكامل بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم

أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارة ميدانية لمجمع دبي للاستثمار بمنطقة جبل علي الصناعية، وذلك على هامش زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة مع خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار حيث تناول اللقاء عدد من المشروعات الاستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.





وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الحكومة على تسهيل المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لمشروع المجمع الاستثماري المتكامل الذي تدرس شركة دبي للاستثمار إقامته فى مصر خلال المرحلة المقبلة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم.





وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجالات الصناعة والعقارات والخدمات والتعليم والصحة وتمويل الاستثمارات وذلك باعتبارها إحدى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً فى هذه المجالات، وفي هذا الإطار وجهت جامع الدعوة لمسؤولي الشركة لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لاستعراض تفاصيل المشروع الجديد للشركة وكذا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وبصفة خاصة المجال الصناعي.





ومن جانبه أشار خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى إقامة عدد من المجمعات الاستثمارية في عدد من الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التخطيط لإنشاء مشروع استثمارى كبير فى مصر وذلك بالاستعانة بعدد من بيوت الخبرة العالمية لعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع.





وأضاف أن الشركة قامت بتطوير وامتلاك وإدارة "مجمع دبي للاستثمار" وهو من أكبر التجمعات الاستثمارية في الشرق الأوسط على مساحة 20 مليون متر مربع وتقدر الاستثمارات التي جذبها "مجمع دبي للاستثمار" في حدود 22 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.





كما عقدت الوزيرة لقاءً مع خليفة الدبوس نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث استعرض اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الصناعي واهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية خاصة في المجال الصناعي، الى جانب استعراض عدد من المشروعات الهامة في مصر والتي يمكن للمؤسسة دراستها بهدف الاستثمار بها بالاضافة الى الوقوف على اهتمامات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في مصر.





وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية للسوق المصرى باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتطوير منظومة البنية الأساسية الداعمة للصناعة إلى جانب إتاحة حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين العرب والأجانب ،مشيرة إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية كبيرة وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والبلاستيكية والنسيجية ومواد البناء.