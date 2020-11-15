منتخب السويس يهزم كهرباء الاسماعيلية وديا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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فاز الفريق الاول بنادى منتخب السويس على نظيرة فريق كهرباء الاسماعيلية بثنائية نظيفه سجلهم الوافدين الجدد اللاعب احمد زغلول و ابو النصر ، في اولي مواجهة الفريق السويسي الودية خلال معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية.

وخاض منتخب السويس المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو و كريم يكن، و كريم عصمت، واحمد فتحي ، واحمد فراويله ، وعماد علاء، ونور العريان، ورفعت مفتاح ، ومحمد ابو جبل ، واحمد زغلول، واحمد الجندي.

وجدير بالذكر، ان قرر الجهاز الفنى بقيادة أشرف خضر دخول الفريق معسكر مغلق لمدة اسبوع بمحافظة الاسماعيلية، على ان يتخلله بعض المباريات الودية امام كهرباء الاسماعيلية و بلدية المحلة، لزيادة حالة الانسجام بين كافة لاعبي الفريق، والارتفاع بمعدل اللياقة البدانية للاعبين.

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