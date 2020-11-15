تعادل النصر مع إنبي ودياً





وأضاف أن مستوى فريقه في ارتفاع من مباراة إلى أخرى، وأن جميع اللاعبين جاهزين لانطلاق المسابقة بمواجهة الداخلية في الاسبوع الاول .

حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية التي جمعت فريق النصر مع انبي بهدف لمثله في إطار استعدادات النصر للموسم القادم بدوري القسم الثاني.وأحرز هدف النصر اللاعب حسام جلال وقام سيد عيد المدير الفني بتجربة أكثر من لاعب خلال المباراة حيث أكد أنه اطمان علي حالة اللاعبين بدنيا وفنيا.