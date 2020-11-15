مصر تحصد جائزة المركز الثاني كأفضل مقصد للغوص الترفيهي في العالم

حصدت مصر جائزة المركز الثاني لأفضل مقصد للغوص الترفيهي في العالم بعد التصويت الذي أجرت مجلة "دايف" DIVE البريطانية المرموقة٠





وقال هشام جبر رئيس مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بإن أغلب السائحين المحبين لهواية الغوص الترفيهي يعشقون البحر الأحمر لصفاء مياهه الزرقاء وشمسه الدافئة حيث يعيش في نظامه البيئي أكثر من ٢٠٠ نوع من الشعاب المرجانية سواء رخوة أو صلبة، وأكثر من ١٠٠٠ نوع من الأسماك كلها تتميز بألوانها الفريدة والتي لا مثيل لها في أي مقصد أخر.





حصاد هذه الجائزة هو نتاج كل من الجهود المبذولة من برامج التدريب المختلفة للعاملين للارتقاء بمستوي هذا القطاع وتطبيق معايير الأمان الدولية لتقديم خدمات الغوص الترفيهي والمعروفة بأيزو ٢٤٨٠٣ ISO 24803 حرصا علي سلامة أرواح السائحين، وأيضا الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الجنة البحرية -التي حبانا الله بها - من المخاطر المتعددة التي تهددها وأهمها الصيد الجائر، والتلوث البترولي، ومخلفات البلاستيك وتعدي الطاقة الاستيعابية لكثير من مواقع الغوص وغيرها.





جدير بالذكر بأن مصر قد سبق أن حصلت في السوق البريطاني على الجائزة الأولي في السنوات ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠ وحصلت على المركز الثاني في ٢٠١٥ ثم عادت في ٢٠١٨ وحصلت على المركز الثالث وفي ٢٠١٩ على المركز الثاني، وذلك بالإضافة أن هيئة المعايير الدولية ISO Standards Organization قد أشادت في نهاية ٢٠١٨ بالتجربة المصرية في تطبيق المعايير الدولية وأعدت تقرير دراسة حالة عنها على هذا الرابط





نهاية وجب التنويه أن المنافسة شرسة بين المقاصد السياحية من هذا النوع البيئي والريادة ستكون لمن يقدم أعلي مستويات الأمان الدولية، ويحقق التميز في الحفاظ على البيئة البحرية ولذلك وجب علينا جميعا التكاتف معا سواء غرفة سياحة الغوص، أو وزارة السياحة والآثار، أو وزارة البيئة، أو وزارة البترول أو هيئة الثروة السمكية لتحقيق الاستدامة عن طريق الاستخدام الرشيد لمواردنا الطبيعية وتعظيم الدخل القومي من هذا المنتج السياحي المتخصص.