تعرف علي نتائج الجولة الاولي بدورى مراكز الشباب بالسويس

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انتهت منذ قليل اولي مباريات المجموعة الاولي لدورى مراكز الشباب بمحافظة السويس، للموسم الجديد 2020/2021.



وشهدت المجموعة الأولى، اكتسح مركز شباب المثلث نظيره مركز شباب الحريه بنتيجة 2/8، كما حقق مركز شباب الرائد فوزا كبيرا على مركز شباب الشلوفه بنتيجة 1/5، كما فاز مركز شباب قرية عامر على مركز المدينة بنتيجة 1/2.



وبهذا النتائج ، تصدر شباب المثلث المركز الاول برصيد 3 نقاط والاكثر اهداف، بينما يحتل شباب الرائد المركز الثانى برصيد 3 نقاط، و احتل شباب قرية عامر المركز الثالث برصيد 3 نقاط، و يأتى شباب المدينة في المركز الرابع بدون رصيد، و شباب الشلوفه الخامس برون رصيد، و جاء شباب الحريه في المركز الأخير بدون رصيد.