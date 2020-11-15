بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:06 م
علي خلاف
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استقر مسؤولو النادي الأهلي على سعر بيع الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.
رحيل جيرالدو دا كوستا عن الأهلي
وكان المدرب الجنوب إفريقي قد وافق مسبقا على رحيل جيرالدو دا كوستا في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد التعاقد مع بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي المغربي.
من جانبه اشترط مسؤولو النادي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار للاستغناء عن جيرالدو، لأي فريق يرغب بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وفشلت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى تسويق جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد الاستقرار على رحيله منذ يناير الماضي.
وفي نفس السياق أبلغ جيرالدو دا كوستا مسؤولي النادي الأهلي، برغبته في الحصول على نفس راتبه الشهرى الذى يتقاضاه داخل القلعة الحمراء من أجل الموافقة على الرحيل في الميركاتو المقبل.