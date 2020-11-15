بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

استقر مسؤولو النادي الأهلي على سعر بيع الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.









رحيل جيرالدو دا كوستا عن الأهلي





وكان المدرب الجنوب إفريقي قد وافق مسبقا على رحيل جيرالدو دا كوستا في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد التعاقد مع بدر بانون لاعب الرجاء الرياضي المغربي.









من جانبه اشترط مسؤولو النادي الأهلي الحصول على 500 ألف دولار للاستغناء عن جيرالدو، لأي فريق يرغب بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.









وفشلت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى تسويق جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد الاستقرار على رحيله منذ يناير الماضي.









وفي نفس السياق أبلغ جيرالدو دا كوستا مسؤولي النادي الأهلي، برغبته في الحصول على نفس راتبه الشهرى الذى يتقاضاه داخل القلعة الحمراء من أجل الموافقة على الرحيل في الميركاتو المقبل.