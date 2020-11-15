أحمد مجدي عن الموسم الثاني من "الآنسة فرح": سيكون أقوى من الأول

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كشف الفنان أحمد مجدي، عن تطور شخصية "شادي" الذي يقدمها في مسلسل "الآنسة فرح" في الموسم الثاني من المسلسل على مستويين، داخلي مع نفسه وخارجي مع من حوله.



وأشار في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إلى أن الشاب بات أكثر نضوجًا وتفهمًا، إضافة لكونه سعيد حينما بات لديه طفل، كما حقّق ما يريده بعدما أصبح محاطًا بأسرته".



وأضاف "مجدي" بأن الموسم الثاني أقوى من الأول خصوصًا أننا كشخصيات أصبحنا نفهم بعضنا بعضًا، ما يجعل التصوير أسهل وأسرع، ونفهم أفعال وردود أفعال الشخصيات أكثر".



كما لفت "مجدي" الانتباه إلى "أننا بعيدًا عن الكاميرا، تجمعنا صداقة وهذا ينعكس على التصوير، بعد سنة من العمل والاستثمار الحقيقي في العلاقات".



ويعرض المسلسل بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك ليكون بداية عرض الجزء الثاني من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول، بينما من المفترض تقديم خمس اجزاء من العمل لما له من شعبية كبيرة.



يشار إلى أن "الآنسه فرح 2" مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها.



‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي، الذى تم اقتباس أحداثه منه.



يذكر أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



