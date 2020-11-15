أزمة في ريال مدريد بسبب تجديد عقد راموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن حدة الخلافات بين فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد وسيرجيو راموس نجم وقائد الملكي سوف تتصاعد بسبب تجديد عقد راموس مع الملكي في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن قائد الميرينجي يرغب في التجديد لناديه الملكي لمدة 4 مواسم مقبلة بينما يحاول مسئولو ريال مدريد التجديد لنجم الدفاع الإسباني لمدة موسم واحد فقط وهو ما رفضه راموس شكلا وموضوعا أثناء اجتماعه برئيس إدارة ريال مدريد في الأسبوع الماضي.





وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المتوقع وجود اجتماع بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني مع سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي يوم الإثنين المقبل.





وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أنه سيكون هناك اجتماعًا بين الطرفين الإثنين المقبل كما سيتحدث بيريز وراموس في وسائل الإعلام.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن رغبة إدارة ريال مدريد تجاه راموس لم تتغير، حيث إنهم يطمحون في اعتزال قائد الفريق في صفوف الملكي.





وأكد الموقع الإسباني أن بيريز وراموس سيظهران يوم الإثنين المقبل في برنامج El Larguero على إذاعة كادينا سير، حيث سيقوم بيريز بتقديم جميع التفسيرات التي يراها مناسبة لوضع النجم الإسباني ولتأكيد أن ريال مدريد لا يفكر في رحيل راموس.