ننشر النتائج الكاملة لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، اليوم الأحد، نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية رسميا.

وأظهرت النتائج النهائية حسم 15 مقعدا فرديا من أصل 16 مقعدا فرديا، تنافس عليها 223 مرشحا على مستوى 6 دوائر بالمحافظة من الجولة الأولى التي أجريت مطلع الأسبوع الماضي، على أن تجرى الإعادة على مقعد واحد بدائرة قليوب والقناطر.

فيما أعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والذي يضم المحافظة ضمن مقاعده، وبذلك حصل حزب مستقبل وطن على 12 مقعدا، والشعب الجمهوري على مقعدين، والوفد الجديد على مقعد، ويتبقى مقعد يتنافس عليه مستقبل وطن ومستقل.

وجاءت النتائج كالتالي، دائرة بنها وكفر شكر وحقق الفوز فيها كلا من النائب الحالي مجدي سيف مستقبل وطن، وجمال حجاج الشعب الجمهوري، وجمال فؤاد مدكور وشهرته عربي فؤاد مستقبل وطن.

وفي دائرة طوخ وقها فاز، أسامة فتحي عبدالرحمن مستقبل وطن، وعزيز سابق مستقبل وطن.

وفي دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، فاز النائب الحالي عبد السلام الخضراوي، ومجاهد نصار، وأشرف أمين، وجميعهم مرشحو حزب مستقبل وطن.

وفي دائرة قليوب والقناطر فاز النائب الحالي عادل عامر، والدكتور إبراهيم عويس عن مستقبل وطن، وتجري الإعادة على مقعد واحد بين كلا من درويش مرعي "مستقبل وطن " وعزت كريم "مستقل".

وفي دائرة الخانكة والخصوص والعبور، فاز كمال الدين الشافعي وشهرته كمال ابو دنيا، مستقبل وطن، ومحمد الطوخي وشهرته محمد القصبي الشعب الجمهورى، والنائب الحالي محمد مدينة الوفد الجديد.

وفي دائرة شبين القناطر، فاز النائب الحالي سمير صبحي أبو شامة، وحافظ عمران وكلاهما حزب مستقبل وطن.

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