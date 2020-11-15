مرشح يطالب اتحاد الطائرة بإجراء تحاليل المخدرات والمواد الكحولية على جميع المرشحين

يعتزم أحد المرشحين لانتخابات الكرة الطائرة التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لمدة عام ، تقديم طلب إلى اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد برئاسة الدكتور سامح ، لتوقيع الكشف الطبى على جميع المرشحين ، وإجراء التحاليل الأزمة للكشف عن المخدرات والمواد الكحولية فى عيناتهم ، بعد أن تردد بقوة أن أحد المرشحين المرشح على منصب رفيع يتناول المواد الكحولية بشراهة ، فضلا اكتشاف ذلك أثناء وجوده ضمن أحد مجالس الإدارة السابقة .





يقوم العضو بتقديم الطلب إلى اللجنة المؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة ، قبل انتهاء مدة الطعون ، والتى تنتهى فى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد ، وفى حالة عدم استطاعته تقديم الطعن قبل غلق باب الطعون ، سوف يتقدم بالطعن للجنة الأوليمبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر ، كما يتضمن الطلب أن يكون هذا الكشف والتحاليل أساسى بعد ذلك فى كل انتخابات مقبلة لتطهير اللعبة من اى شخص يتعاطى مواد مخدرة ، أو يتناول مواد كحولية ، من التواجد فى مجالس الإدارات .



