مرشح يطالب اتحاد الطائرة بإجراء تحاليل المخدرات والمواد الكحولية على جميع المرشحين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
Advertisements
يعتزم أحد المرشحين لانتخابات الكرة الطائرة التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لمدة عام ، تقديم طلب إلى اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد برئاسة الدكتور سامح ، لتوقيع الكشف الطبى على جميع المرشحين ، وإجراء التحاليل الأزمة للكشف عن المخدرات والمواد الكحولية فى عيناتهم ، بعد أن تردد بقوة أن أحد المرشحين المرشح على منصب رفيع يتناول المواد الكحولية بشراهة ، فضلا اكتشاف ذلك أثناء وجوده ضمن أحد مجالس الإدارة السابقة .

 يقوم العضو بتقديم الطلب إلى اللجنة المؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة ، قبل انتهاء مدة الطعون ، والتى تنتهى فى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد ، وفى حالة عدم استطاعته تقديم الطعن قبل غلق باب الطعون ، سوف يتقدم بالطعن للجنة الأوليمبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر ، كما يتضمن الطلب أن يكون هذا الكشف والتحاليل أساسى بعد ذلك فى كل انتخابات مقبلة لتطهير اللعبة من اى شخص يتعاطى مواد مخدرة ، أو يتناول مواد كحولية ، من التواجد فى مجالس الإدارات .

أخبار تهمك

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 7 ساعات

المنتخب يضع الأهلي في مأزق كبير قبل نهائي القرن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

04:31 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»