بسبب بايدن.. ترامب يهاجم وسائل الإعلام ويصفها بالكاذبة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:44 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

 

وكرر ترامب اتهامه بمنع المراقبين والمشرفين على التصويت بأداء مهامهم، مشيرا إلى أن مهمة فرز الأصوات تعود إلى شركة Dominion الخاصة التي وصفها "يسارية متطرفة" و"سيئة الصيت"، وندد بالمعدات التقنية التي تستخدمها.

 

وشدد الرئيس الجمهوري أن المشاكل الفنية التي حصلت في يوم التصويت تمثل في الواقع محاولات لسرقة الأصوات، مضيفا:" "نجحوا في كثير من الأمور لكن لم يتم إمساكهم. التصويت عبر البريد مزحة سمجة!".

 

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، على الرغم من تأكيد الإحصاءات حصد المرشح الديمقراطي دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة مرارا عن وقوع "عمليات تزوير" خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

 

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.

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