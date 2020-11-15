السيسي يُصدر توجيه عاجل بشأن مشروع المليون ونصف فدان

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروعات القومية لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، تابع الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المليون ونصف فدان.



ووجه الرئيس السيسي بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان.