رونالدو مقابل نيمار.. صفقة تبادلية تاريخية بين يوفنتوس وباريس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة يوفنتوس في إجراء صفقة تبادلية ضخمة مع باريس سان جيرمان، بالتخلي عن كريستيانو رونالدو مقابل الحصول على خدمات نيمار.


ووفقاً لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن من الممكن أن يسمح يوفنتوس برحيل رونالدو إلى باريس سان جيرمان في حالة واحدة فقط، وهي الحصول على نيمار في صفقة تبادلية".


وينتهي عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في يونيو 2022 وهو نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد نيمار دا سيلفا، لذا قد تكون الصفقة التبادلية ممكنة.


وبدء رونالدو مشواره الكروي داخل الدوري الإيطالي بـ100 مليون عبر بوابة يوفنتوس، بعد الفوز مع ريال مدريد بكل البطولات المحلية والأوروبية، والحصول على 5 كرات ذهبية.


وفاز رونالدو صحبت يوفينتوس في موسمين بالدوري الإيطالي مرتين والسوبر الإيطالي مرة، لكن المجد الأوروبي الذي صنعه في مانشستر يونايتد وريال مدريد، لم يصل له مع البيانكونيري.


وأكد ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان، أن الفريق الفرنسي قد يتفاوض مع رونالدو في حالة واحدة فقط، وهي أن يتم عرضه للبيع.


وأشارت الصحيفة إلى أن وجود نيمار سيكلف يوفنتوس الكثير، حيث إن اللاعب البرازيلي يحصل على راتب فلكي، 48.9 مليون يورو في الموسم.


وقد انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده حينذاك.

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