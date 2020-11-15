الوطنية للانتخابات تعلن موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية بماراثون النواب

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تقرر إجراء الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أيام السبت والأحد والاثنين 5-6-7-ديسمبر 2020 لأبناء مصر في الخارج.



وأوضح "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه يُجرى الاقتراع في جولة الإعادة أيام الاثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020 لأبناء مصر المقيمين في الداخل.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أنه لم يصل إلى الهيئة حتى الآن أية أحكام قضائية تقضي ببطلان نتائج الانتخابات بأي دائرة.



وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة علمت برفض بعض الطعون وقبول البعض الأخر إلا أنها لم تخطر حتى الآن بأي صيغة تنفيذية تقضي ببطلان النتائج.



وأشار المستشار لاشين ابراهيم، إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأنها ستعلن عن كافة الإجراءات التي ستتخذ بعد إعلانها بنتيجة أحكام الطعون الانتخابية بعدد من الدوائر.



وكانت وسائل إعلام قد تداولت أخبار حول القضاء ببطلان نتائج الانتخابات بعدد من الدوائر الانتخابية وإعادة إجراء الانتخابات مجددا في هذه الدوائر وهي: دائرة طامية سنورس بمحافظة الفيوم، حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ودائرة العامرية بمحافظة الإسكندرية.



يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.



وأجريت عمليات التصويت في المرحلة الثانية في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

