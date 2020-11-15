بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رفض مسؤولو نادي بيراميدز فكرة رحيل المهاجم البوركينابي إيريك تراورى للنادي الأهلي في صفقة تبادلية، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

بيراميدز يتحفظ على رحيل تراوري

 

تحفظ مسؤولو بيراميدز على رحيل تراوري إلى النادي الأهلي في صفقة تبادلية مقابل انتقال أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، إلى السماوي.

 

وتمسكت إدارة بيراميدز بالتعاقد مع أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مقابل رحيل محمد فاروق الذي أبدى مسؤولو الأحمر رغبه في ضمه.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رفض التعاقد مع محمد فاروق لاعب وسط الفريق السماوي.

 

وطلب موسيماني من إدارة النادي الأهلي، التحرك لضم ايريك تراوري في حال فشل التعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو.

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