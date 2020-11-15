بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي
رفض مسؤولو نادي بيراميدز فكرة رحيل المهاجم البوركينابي إيريك تراورى للنادي الأهلي في صفقة تبادلية، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
بيراميدز يتحفظ
على رحيل تراوري
تحفظ مسؤولو بيراميدز
على رحيل تراوري إلى النادي الأهلي في صفقة تبادلية مقابل انتقال أحمد الشيخ جناح
الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، إلى السماوي.
وتمسكت إدارة
بيراميدز بالتعاقد مع أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال
الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مقابل رحيل محمد فاروق الذي أبدى مسؤولو الأحمر
رغبه في ضمه.
من جانبه كشف مصدر
مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رفض التعاقد
مع محمد فاروق لاعب وسط الفريق السماوي.
وطلب موسيماني
من إدارة النادي الأهلي، التحرك لضم ايريك تراوري في حال فشل التعاقد مع المهاجم
الأروجوياني جاستن سيرينو.