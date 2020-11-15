ماذا قالت رانيا يوسف عن أبطال مسلسل "الآنسة فرح"

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أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الآنسة فرح" الجزئين الأول والثانى، وشعورها بدفء فى التعامل مع ابطال المسلسل قائلة:" أصبحنا أسرة واحدة".



في سياق متصل، أكدت في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" أنها سليمة وغير مصابة بفيروس كورونا، قائلة: "بحب اطمن الجمهور، وربنا يشفى كل المصابين والزملاء بالسلامة".



و وجهة "يوسف" رسالة لـ مروج الشائعات حول اصابتها بفيروس كورنا قائلة:" أنا بشوف حب الناس والجمهور لما بيقلق عليا".



وحضرت الفنانة رانيا يوسف، إلى مقر حفل انطلاق الجزء الثاني من مسلسلها الشهير “الآنسة فرح”، المقام حاليًا في بأحد المولات بحضور أبطال العمل.



ويبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، عبر منصة “شاهد” الإلكترونية، من الغد الاثنين الموافق 15 نوفمبر، ومن ثم عرضه عبر شاشة قنوات “mbc” بعد انتهاء عرضه على المنصة.



يشار إلى أن "الآنسه فرح 2" مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها.



‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي، الذى تم اقتباس أحداثه منه.



يذكر أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



