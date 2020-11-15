القس رفعت فكرى يهنئ البابا تواضروس بعيد تجليسه الثامن

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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هنأ القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد تجليسه الثامن ومرور ٨ سنوات على تجليسه على الكرسى المرقسي وقال: اتقدم الي قداستكم بخالص التهاني القلبية بعيد تجليسكم متمنيا لغبطتكم موفور الصحة والنجاح ودوام الخدمة والبذل والعطاء. 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد تجليس البابا تواضروس على الكرسى المرقسى فى ١٨ من نوفمبر.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية علر موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن تكريم الأنبا أبرأم مطران الفيوم لأبناءه من الأوائل والمتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، كما شمل التكريم واحدة من الحاصلات علي الماجستير في التربية.

أقيمت الاحتفالية في كنيسة السيدة العذراء بالفيوم بحضور عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والخدام والخادمات.

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