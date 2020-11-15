الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة بالمرحلة الثانية للنواب بلغت 29.5%

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة بلغ 31 مليون و438 ألف و127 ناخبًا، وعدد الناخبين الحاضرين 9 مليون 289 ألف 166 ناخبًا بنسبة مشاركة 29.50%.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغت 8 مليون و332 ألف و214 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 956 ألف 952 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 مليون 730 ألف و456 صوتًا، وعدد الاصوات الباطلة مليون 558 ألف 710 صوتًا.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أنه لم يصل إلى الهيئة حتى الآن أية أحكام قضائية تقضي ببطلان نتائج الانتخابات بأي دائرة.



وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة علمت برفض بعض الطعون وقبول البعض الأخر إلا أنها لم تخطر حتى الآن بأي صيغة تنفيذية تقضي ببطلان النتائج.



وأشار المستشار لاشين ابراهيم، إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأنها ستعلن عن كافة الإجراءات التي ستتخذ بعد إعلانها بنتيجة أحكام الطعون الانتخابية بعدد من الدوائر.



وكانت وسائل إعلام قد تداولت أخبار حول القضاء ببطلان نتائج الانتخابات بعدد من الدوائر الانتخابية وإعادة إجراء الانتخابات مجددا في هذه الدوائر وهي: دائرة طامية سنورس بمحافظة الفيوم، حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ودائرة العامرية بمحافظة الإسكندرية.



يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.



وأجريت عمليات التصويت في المرحلة الثانية في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

