الوطنية للانتخابات: تلقينا 245 تظلمًا من المرشحين بالمرحلة الثانية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات في الداخل أجريت في 9468 لجنة فرعية، و72 لجنة عامة، لافتًا إلى أن المنافسة في الجولة الاولى من المرحلة الثانية تمت على 141 مقعدًا فرديًا و142 قوائم.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، أنه كان هناك قاضٍ على كل لجنة فرعية ولجنة فرز.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات أجريت بتأمين من الشرطة المصرية وكان هناك بعض الشكاوى التي تلقتها غرفت عمليات الهيئة والرد عليها في وقتها، وكانت الشكاوى غير مؤثرة في المشهد المنضبط لجميع إجراءات العملية الانتخابية سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعايا الانتخابية؛ لتعليق أحد المرشحين لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بإحالتها للنيابة العامة، مؤكدًا أن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات.

ولفت، إلى ان الهيئة تلقت 245 تظلمًا وتم قبول بعضها ورفض البعض الأخر.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أنه لم يصل إلى الهيئة حتى الآن أية أحكام قضائية تقضي ببطلان نتائج الانتخابات بأي دائرة.

وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة علمت برفض بعض الطعون وقبول البعض الأخر إلا أنها لم تخطر حتى الآن بأي صيغة تنفيذية تقضي ببطلان النتائج.

وأشار المستشار لاشين ابراهيم، إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأنها ستعلن عن كافة الإجراءات التي ستتخذ بعد إعلانها بنتيجة أحكام الطعون الانتخابية بعدد من الدوائر.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أخبار حول القضاء ببطلان نتائج الانتخابات بعدد من الدوائر الانتخابية وإعادة إجراء الانتخابات مجددا في هذه الدوائر وهي: دائرة طامية سنورس بمحافظة الفيوم، حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ودائرة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وأجريت عمليات التصويت في المرحلة الثانية في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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