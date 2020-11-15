642 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بـ 52 قرية في 4 محافظات

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، تهدف تلك المبادرة الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .





وأوضح الدكتور شاكر أن خطة التطويرلشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك ، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد قامت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بوضع الخطط اللازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً في نطاق الشركة الجغرافي في محافظات سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.

حيث تم إدراج عدد (52) قرية في نطاق الشركة بخطة التطوير بإجمالي استثمارات بقيمة 642 مليون جنية وبيانها كالتالي:

محافظة سوهاج (قطاع توزيع كهرباء سوهاج): قرية برخيل، قرية الحرجة، قرية بنى حميل، قرية الإصلاح، قرية أولاد شلول، قرية عرابة أبو الدهب، قرية الكوامل والهجارسة، قرية سعد الله، قرية الشيخ مكرم، قرية العيساوية، قرية الكولا، قرية فاوجلي، قرية الفراسية، قرية الدوير، قرية الحسامدة، قرية ام دومة، قرية القاوية، قرية بناويط، قرية على بن ابى طالب، قرية أبو بكر الصديق، قرية عنيبس، قرية نزالى داوود، قرية الصفيحة، قرية نزلة عمارة، قرية حاجر مشطا، قرية بنى حرب، قرية نزلة على، قرية الشيخ رحومة

وفى محافظة قنا (قطاع توزيع كهرباء قنا): قرية بلاد المال ، قرية العمرة، قرية سمهود، قرية الشرقي سمهود، قرية الحبيلات الغربية، قرية الدهسة، قرية الحاج سلام، قرية نجع عزوز، قرية نجع سعيد، قرية أبو مناع قبلي، قرية السمطا بحري، قرية السمطا قبلي.

وفى محافظة الأقصر (قطاع توزيع كهرباء الأقصر):قرية القبلي قامولا ، قرية النجوع قبلي، قرية توماس الوسطى

وفى محافظة أسوان (قطاع توزيع كهرباء أسوان): قرية سبيل العرب ، قرية خور أبو سبيرة، قرية سنجارى ، قرية الحكمة، قرية الاشراف ، قرية الكرامة ، قرية المنار ، قرية الايمان، قرية الشهامة.

هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للتطوير بعدد (25) قرية بإجمالي استثمارات بقيمة 20,5 مليون جنية وتضمنت الأعمال الاتية:

- تغيير جميع أعمدة الإنارة المتهالكة ويراعى أن تكون جميع الأعمدة بحالة جيدة.

- دهان جميع الأعمدة وعمل حليات خرسانية حماية لها.

- عزل جميع موصلات التغذية بالكامل حتى مصدر تغذية المشترك.

- تأريض الشبكة بالكامل لضمان استقرار وجودة التغذية.

- تطوير مكونات الشبكة من محولات وأكشاك وجميع مصادر التغذية.

و يتم تنفيذ المرحلة الثانية للتطوير للعام الحالي 2020/2021 بعدد (16) قرية بإجمالي استثمارات بقيمة 44,5 مليون جنيه وتشمل الأعمال :

- استبدال جميع المحولات المعلقة لتصبح داخل أكشاك ومؤمنة تأميناً كاملاً.

- تنفيذ وتوفير مصادر تغذية بديلة وتغيير جميع مصادر التغذية من اشعاعية لتصبح تغذية حلقية ومؤمنة، لضمان استمرارية واستقرار التغذية أثناء الأعطال والصيانة الدورية.

ومن المخطط أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من التطوير لجميع قرى مشروع مبادرة"حياة كريمة" خلال الأعوام 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 بإجمالي استثمارات بقيمة 577 مليون جنيةوتشمل الأعمال الاتية:

- استكمال ما تم خلال المرحلة الأولى والثانية.

- تأمين التغذية من خلال المصادر التبادلية وكذا موزعات التغذية الرئيسية.

- استكمال تغيير العدادات لمسبوقة الدفع أو ذكية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .