تفاصيل ..إصابة ٧ أطفال بتسمم إثر تناولهم فشار وحلبة وترمس بأحد الأفراح بأجا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أصيب ٧ أطفال بتسمم غذائي عقب تناولهم فشار وحلبة وترمس في أحد الأفراح بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بالدقهليةوتم نقلهم لمستشفى اجا لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول ٧ أطفال بصحبة ذويهم مصابين بقيئ وإسهال إدعاء تسمم غذائى.

وبانتقال ضباط المباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال ذويهم أكدوا أنهم كانوا مدعون في فرح بقرية ميت العامل وتناولوا ترمس وحلبة وفشار وبعدها شعروا بأعراض القيء والإسهال وتم نقلهم إلى المستشفى.

فيما تبين ان الاطفال المصابين هم "يوسف م. أ 9 اعوام وأشقائه مها 7 اعوام وجنا 5 اعوام وأحمد م. إ 4 اعوام، والخطيب ت. خ 8 اعوام وشقيقته جنا 9 اعوام وشهد ا. خ. 13 عاما.

ومن جانبه اكد مصدر طبى انه فور وصول المصابين للمستشفى تم اخذ عينات من قيئ المصابين لتحليلها لمعرفة سبب التسمم كما تم حجز ال ٧ حالات بقسم الأطفال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لحين تحسن حالاتهم العامةوتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أخبار تهمك

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

شرط مُعقد يؤجل إنضمام مدافع وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ حوالي 9 ساعات

بـ500 ألف دولار.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ 19 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

تطورات صفقة «رونالدينهو الدنمارك» في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

المنتخب يضع الأهلي في مأزق كبير قبل نهائي القرن

منذ ساعة و نصف

الأهلي يدرس بيع لاعب جديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حسام البدري يستبعد نجم المنتخب من رحلة توجو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن: الأهلي يفاوض نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

11:29 ص

بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

04:31 م

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»