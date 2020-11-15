تفاصيل ..إصابة ٧ أطفال بتسمم إثر تناولهم فشار وحلبة وترمس بأحد الأفراح بأجا

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أصيب ٧ أطفال بتسمم غذائي عقب تناولهم فشار وحلبة وترمس في أحد الأفراح بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بالدقهليةوتم نقلهم لمستشفى اجا لتلقى العلاج اللازم.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول ٧ أطفال بصحبة ذويهم مصابين بقيئ وإسهال إدعاء تسمم غذائى.



وبانتقال ضباط المباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال ذويهم أكدوا أنهم كانوا مدعون في فرح بقرية ميت العامل وتناولوا ترمس وحلبة وفشار وبعدها شعروا بأعراض القيء والإسهال وتم نقلهم إلى المستشفى.



فيما تبين ان الاطفال المصابين هم "يوسف م. أ 9 اعوام وأشقائه مها 7 اعوام وجنا 5 اعوام وأحمد م. إ 4 اعوام، والخطيب ت. خ 8 اعوام وشقيقته جنا 9 اعوام وشهد ا. خ. 13 عاما.



ومن جانبه اكد مصدر طبى انه فور وصول المصابين للمستشفى تم اخذ عينات من قيئ المصابين لتحليلها لمعرفة سبب التسمم كما تم حجز ال ٧ حالات بقسم الأطفال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لحين تحسن حالاتهم العامةوتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.