مهاجم السكة الحديد في صفوف الرجاء المطروحي

Advertisements





نجح نادي الرجاء المطروحي في الحصول علي توقيع ياسر رضا مهاجم السكة الحديد في رابع صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



وسبق للفريق المطروحي الحصول علي توقيع إبراهيم حسن لاعب شبان قنا، ومحمد عادل زيادة حارس سرس الليان، ومحمود حربي حارس الترسانة.



يذكر أن الرجاء المطروحي قد قام بقيد 13 لاعب في القائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كل من : إبراهيم عيسي، ومحمد باستن، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأمير صابر، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وإبراهيم جمال، وجون سيلا، ووائل فراج، وعزت جمال، وإسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.



الفريق المطروحي بدأ فترة إعداده السبت الماضي تحت قيادة المدير الفني الجديد محمد عبد السميع وخاض أول مبارياتة الودية أمام الجزيرة وتمكن من الفوز بهدفين نظيفين.



وكانت قد أجريت قرعة مباريات دوري الدرجة الثانية الأربعاء الماضي وجاءت مباريات نادي الرجاء بالدور الأول حسب القرعة التى تم إعلانها على النحو التالى:



الجولة الأولى : فاركو - الرجاء

الجولة الثانية : الرجاء - ب. المحلة

الجولة الثالثة : المنصورة - الرجاء

الجولة الرابعة : الرجاء - الأوليمبي

الجولة الخامسة : كفر الشيخ - الرجاء

الجولة السادسة : الرجاء - دكرنس

الجولة السابعة : دمنهور - الرجاء

الجولة الثامنة : الرجاء - الجزيرة

الجولة التاسعة : حرس الحدود - الرجاء

الجولة العاشرة : الرجاء - مالية كفر الزيات

الجولة الحادية عشر : أبو قير للأسمدة - الرجاء

الجولة الثانية عشر : الرجاء - سبورتنج

الجولة الثالثة عشر : بيلا - الرجاء

الجولة الرابعة عشر : الرجاء - بني عبيد

الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء