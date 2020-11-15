بعد نجاح إعلانهما الأول نجيب ساويرس يستكمل الرحله مع تامرحسني .. أعرف التفاصيل

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يستكمل المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، سلسلة حملاته الإعلانية لصالح إحدى المشروعات السكنية الجديدة، مع نجم الجيل تامر حسني.



واستعان ساويرس، بحسني في إعلان جديد عن"الملاهي العالمية" الخاصة بالكومباوند ومن المفترض أن يتم افتتاحها خلال اسبوع.



ويأتي الإعلان الجديد عقب نجاح إعلانهم الماضي الذي عُرض بشهر رمضان 2020، بأغنية"اللحظة الحلوه" والتي حققت نجاحًا كبيرًا وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع عبد الرحمن شوقي.



