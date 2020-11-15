المنتخب يضع الأهلي في مأزق كبير قبل نهائي القرن

وضع المنتخب المصري الأول لكرة القدم النادي الأهلي في مأزق كبير قبل المواجهة المرتقبة التي يستعد لها المارد الأحمر ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.









وبات محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي مهدد بالغياب عن لقاء الزمالك وذلك بعد مغادرته معسكر الفراعنة جراء الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.









وقرر حسام البدري المدير الفني للفراعنة إستبعاد هاني من رحلة توجو وهو الذي شارك في لقاء الامس الذي تمكن فيه المنتخب المصري من الفوز بهدف مقابل لا شيء.



